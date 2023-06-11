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Giriş Tarihi: 11.6.2023 21:57 Son Güncelleme: 11.6.2023 22:15

Şanlıurfa’da baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren 12 yaşındaki Ziya K. isimli çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Olay, Bozova ilçesine bağlı Arıkök kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre serinlemek için Atatürk Baraj gölüne giren Arıkök kırsal mahallesinde ikamet etmekte olan 12 yaşındaki Ziya K. isimli çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbarla gelen su altı arama polisleri ise 12 yaşındaki Ziya K.'nin cansız bedenine ulaştı. Ziya K.'nin cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da baraj gölüne giren çocuk boğuldu
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