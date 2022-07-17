Şanlıurfa’da baraj gölüne giren genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaşlıca Mahallesinde meydana gelen olayda, sıcaktan bunalan 19 yaşındaki Murat Pelek serinlemek için mahallede bulunan Atatürk Barajı gölüne girdi. Bir süre sonra suda çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, ekiplerine bildirdi. Baraja giren vatandaşlar genci, sudan çıkararak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti sağlık ekipleri gence olay yerinde yaptıkları ilk müdahalesinin hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti Murat Peltek'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.