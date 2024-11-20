Şanlıurfa’da barajda 1 kişi ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çatak Mesire Alanı yakınlarında yer alan Atatürk Baraj Gölü kıyısında gezmeye çıkan vatandaşlar su kenarında park edilmiş halde bir aracın içerisinde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede ölen Evren Efe Ödemiş isimli şahsa ait olduğunu tespit etti. Ödemiş'in cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Evren Efe Ödemiş'in kesin ölüm nedeni çıkacak otopsi raporunun ardından belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.