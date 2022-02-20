Şanlıurfa’da bekçiye bıçaklı saldırı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesinde bulunan Oduncu Pazarında çıkan kavgada bekçi karnından bıçaklandı.

İddiaya göre, pazarda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgaya müdahale eden 40 yaşındaki bekçi Mehmet G. karnından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mehmet G.'yi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan bekçinin tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri bıçaklanma olayına karışan kişi ya da kişileri yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.