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Giriş Tarihi: 7.1.2025 17:48 Son Güncelleme: 7.1.2025 19:07

Şanlıurfa’da beton mikseri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde beton mikseri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da beton mikseri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Ceylanpınar ilçesine ile Akçakale ilçeleri arasındaki karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Şeyhmus Kalkan'ın idaresindeki otomobil ile Mehmet M. yönetimindeki beton mikseri Gümüşsuyu mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken mikser sürücüsü ise yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan cenaze, otopsi işlemleri için Ceylanpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Şanlıurfa’da beton mikseri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
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