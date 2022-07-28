Şanlıurfa’daki bıçaklı kavgada 13 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Nebi, mahallesinde meydana gelen kavgada 2 grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. 2 grubun karıştığı kavgada İsa Ç. (13) bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı İsa Ç.'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İsa Ç. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polisin yaptığı çalışma sonucunda olaya karışan bir kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İsa.Ç'nin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis kavga ile ilgili soruşturma başlattı.