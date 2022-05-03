Şanlıurfa’da bıçaklar konuştu: 1 yaralı

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Şenevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. Kavgada M.Y. (23) yaralandı.

Vakandaşların ihbarı üzerine olay yerine Polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine giden ekipler, yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis kavga ile ilgili soruşturma başlattı.