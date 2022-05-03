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Giriş Tarihi: 3.5.2022 12:32 Son Güncelleme: 3.5.2022 12:44

Şanlıurfa’da bıçaklar konuştu: 1 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da bıçaklar konuştu: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Şenevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. Kavgada M.Y. (23) yaralandı.

Vakandaşların ihbarı üzerine olay yerine Polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine giden ekipler, yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis kavga ile ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da bıçaklar konuştu: 1 yaralı
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