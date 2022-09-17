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Giriş Tarihi: 17.9.2022 10:41 Son Güncelleme: 17.9.2022 10:58

Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Ohali kırsal mahallesinde meydana gelen olayda, daha önce de aralarında husumet bulunan iki aile arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanılan tartışma kısa süre içerisinde bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Yaşanılan kavgada İsmail Yoldaş (18) isimli şahıs aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybetti.

Bir kişide aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail yoldaş'nin öldüğünü tespit etti. Yaralanan bir kişi ise ambulansla Akçakale devlet hastanesine kaldırıldı olay yerinde hayatını kaybeden İsmail Yoldaş'ın cenazesi önce Akçakale Devlet Hastanesine daha sonra otopsi işlemler için Şanlıurfa adlı tıp kurumuna kaldırıldı Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı

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Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü
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