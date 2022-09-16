Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 6 yaralı
Giriş Tarihi: 16.9.2022 00:53 Son Güncelleme: 16.9.2022 09:01

Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 6 yaralı

Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavga, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga mahallede endişeye neden olurken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgada 6 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralanan 6 kişi olay yerine gelen sağlık tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kavga ile ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Barış Yarkadaş'tan çok tartışılacak Kılıçdaroğlu açıklaması! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş itiraz etti...
TOKİ başvuru şartları, ücreti ve daire metrekareleri belirlendi! e-Devlet ekranı için bu detaylara dikkat! TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar olacak?
TOKİ arsa başvuru şartları ve e devlet ekranı II TOKİ arsa fiyatları 2022 belli mi? 100 bin arsa atışı hangi illerde, nerede, fiyatları ne kadar?
Son dakika | Azerbaycan: 400 Ermeni askeri öldürüldü
TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
TOKİ sosyal konut genç kategori başvuru ekranı 2022 | TOKİ genç başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı kaç ve şartları nelerdir?
SON DAKİKA: Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! Cayma hakkı var mı? Daireyi iade edenler parasını alabilir mi?
Son dakika haberi: Esenyurt'ta Güvenlik Görevlisi hasta yakını tarafından öldürülmüştü: Şüpheliler tutuklandı!
TOKİ evleri Konya'da nereye yapılacak, hangi ilçelere? TOKİ Konya'da nerede yapılacak, kaç adet?
Son dakika: Avrupalılar faturaları yakıyor! Enerji krizinde son perde
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA