Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 6 yaralı

Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavga, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga mahallede endişeye neden olurken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgada 6 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralanan 6 kişi olay yerine gelen sağlık tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kavga ile ilgili soruşturma başlattı.