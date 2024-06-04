Şanlıurfa’da Bin 500 dekar alan kül oldu, 1 kişi gözaltına alındı

Yangın, Halfeti ilçesine bağlı fıstık özü Mahallesi'nde bulunan otoluk ta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yayılan alevler, fıstık bahçelerine sıçradı. Buğday tarlasının ve fıstık bahçelerinin yandığını gören çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine araziye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, bölgedeki çiftçilerde traktörleriyle itfaiye ekipleriyle beraber müdahale ederek sabah karşı söndürdü.

Çıkan yangınında 300 dekar fıstık ağacı olmak üzere bin 500 dekar ekili alan zarar gördü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı. Jandarma ekipleri anız yaktığı iddiasıyla 1 çiftçiyi gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangının meydana geldiği alanda hasar tespit çalışmalarına başladı. Söndürülen alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.