Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da bir araca silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü
Giriş Tarihi: 30.12.2022 13:59 Son Güncelleme: 30.12.2022 14:03

Şanlıurfa'da bir araca silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü

Şanlıurfa- Mardin yolu üzerinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti bir kişi ise yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da bir araca silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü

Şanlıurfa- Mardin karayolunun Çobandere mevkiinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda otomobil sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık, itfaiye ve Jandarma ekiplerine haber verdi. Kaza yapan araç içerisinde 2 kişi sıkıştı.

Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan kişileri çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşların ardından yaralı vatandaşlar araç içerisinden çıkarıldı. Çıkarılan yaralılar Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı çalışma sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralı ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı manevrası! İki isme kapıları kapattı
VERGİ DİLİMLERİ 2023 Belli oldu! Her çalışan için 17.828 TL! Bakan Nebati'den gelir vergisi dilimleri açıklaması
EYT SON DAKİKA: Yaş sınırı kalktı! İşte EYT hesaplama tablosu: Başkan Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeyi verdi
Son dakika: EPDK Başkanı Yılmaz duyurdu! Elektrikte yüzde 16 indirim
Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran paylaşım! AKINCI'dan LGK-82 ile nokta atış
Fondaş Halk Tv altılı masayı karıştırdı! Küçük ortak ateş püskürdü: İşbirlikçi, siyonist zihniyet mahsulü
Vermezler
SON DAKİKA: Futbol efsanesi Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti! Pele kimdir, neden öldü?
Temel Karamollaoğlu tarafını belli etti! Akşener’i küplere bindirecek açıklamalar
SON DAKİKA! EYT meclise ne zaman gelecek? Bakan Bilgin'den flaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da bir araca silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA