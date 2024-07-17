Şanlıurfa’da bir kadın evinde ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde tek başına yaşayan 60 yaşlarında olduğu öğrenilen henüz ismi öğrenilemeyen yaşlı kadından haber alamayan komşuları durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiğinde sağlık ekibi yaptığı kontrolde 60 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından yaşlı kadının cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.