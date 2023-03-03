Şanlıurfa’da bir kişi evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk Seyrantepe'de ikamet eden henüz ismi öğrenilemeyen kişiden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kapının açılmasının ardından eve giren ekipler kişinin cesediyle karşılaştı. İsmi öğrenilemeyen kişinin cesedi yapılan incelemenin ardından, otopsi İşlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.