Şanlıurfa’da bir kişiyi öldüren zanlı yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Mahmut Ağan'ın öldüğü, silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı. Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan 50 yaşındaki İzzettin K. isimli zanlıyı Eyyübiye İlçesinde belirlenen adreste gözaltına aldı. Şüpheli İzzettin K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.