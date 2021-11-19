Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da buğday yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 19.11.2021 13:42 Son Güncelleme: 19.11.2021 13:46

Şanlıurfa'da buğday yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da buğday yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa Gaziantep yolunda buğday yüklü TIR'ın yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Gaziantep karayolu Yuvacık mevkinde meydana gelen kazada Şanlıurfa Gaziantep yolunda seyir halinde devam eden buğday yüklü TIR sürücüsü Yuvacık mevkinde direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Devrildiği anı gören çevredeki araç sürücüleri olay yerine giderek durumu sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik devlet Hastahanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da buğday yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
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