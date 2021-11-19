Şanlıurfa’da buğday yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa Gaziantep karayolu Yuvacık mevkinde meydana gelen kazada Şanlıurfa Gaziantep yolunda seyir halinde devam eden buğday yüklü TIR sürücüsü Yuvacık mevkinde direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Devrildiği anı gören çevredeki araç sürücüleri olay yerine giderek durumu sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik devlet Hastahanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.