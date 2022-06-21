Poşetin içinde bulduğu yüklü parayı sahibine teslim etti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bankalar bölgesinde meydana geldi. Bankaların bulunduğu bölgeden geçen il jandarma komutanlığında görevli ismini vermek istemeyen uzman çavuş kaldırımda oturan ve telefonla konuşan birini dikkati çekti. Daha sonra kalkıp giden bu kişinin oturduğu yerde bir poşet bıraktığını tespit eden uzman Çavuş yaptığı kontrollü incelemede poşette para olduğunu fark etti.

Bölgede inceleme yapan uzman Çavuş fabrikada işçi olan Hikmet Kaplan'a bulup poşet içersinde unuttuğu 120 bin lirasını teslim etti.

Parasına kavuşan fabrika işçisi Hikmet Kaplap, "Arabamı sattım ailevi sıkıntılarım vardı, annem ve babam hastaydı. Arabamı sattım bankadan paramı çektim, o anda telefon geldi ve benim dalgınlığıma geldi, paramı orada bıraktım. Sonra paramı kaybettiğimi fark ettim, paramı ararken jandarmamız bizi buldu ve paramızı bize teslim etti. Sağ olsunlar, var olsunlar Allah onları başımızdan eksik etmesin. Hepsine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Şanlıurfa'da bulduğu yüklü parayı sahibine teslim etti | Video