Şanlıurfa’da can kaybı 16 oldu

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi sonrası kentte gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Devam eden çalışmalarla ilgili Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Şanlıurfa'da 16'ya yükseldiği açıkladı.

Bakan Süleyman Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Bozova'da ve Tut ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Hasar tespitler yapılacak. Vatandaşlarımızın yanında olacağız. 1 yılda yağan yağmur 1 günde yağdı. Bir taraftan afetle mücadele ediyoruz."