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Giriş Tarihi: 19.1.2022 18:58 Son Güncelleme: 19.1.2022 19:32

Şanlıurfa'da çatı çöktü: Otomobiller altında kaldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da çatı çöktü: Otomobiller altında kaldı

Şanlıurfa’da dün gece etkisini artırarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Karaköprü ilçesinde üstünde biriken karın ağırlığına dayanamayan otopark çatısı araçların üzerine düştü. 13 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik mahallesinde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi Dün gece etkisini artırarak sabaha kadar devam eden kar yağışı sebebiyle üstünde biriken karın ağırlığına dayanamayan otopark çatısı, büyük bir gürültüyle araçların üzerine düştü
13 araçta maddi hasar meydana geldi. Sesi duyarak sokağa çıkan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin araçları kurtarma çalışmaları sürüyor. Site sakinleri dışarı çıktıklarında ilginç manzarayla karışlaştıklarını söyledi.

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Şanlıurfa'da çatı çöktü: Otomobiller altında kaldı
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