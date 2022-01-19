Şanlıurfa’da çatı çöktü: Otomobiller altında kaldı

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik mahallesinde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi Dün gece etkisini artırarak sabaha kadar devam eden kar yağışı sebebiyle üstünde biriken karın ağırlığına dayanamayan otopark çatısı, büyük bir gürültüyle araçların üzerine düştü

13 araçta maddi hasar meydana geldi. Sesi duyarak sokağa çıkan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin araçları kurtarma çalışmaları sürüyor. Site sakinleri dışarı çıktıklarında ilginç manzarayla karışlaştıklarını söyledi.