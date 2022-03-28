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Giriş Tarihi: 28.3.2022 20:37 Son Güncelleme: 28.3.2022 21:10

Şanlıurfa'da çatıdan düşen işçi öldü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da çatıdan düşen işçi öldü

Şanlıurfa’da bir firmada işçi olarak çalışan 29 yaşındaki S. A. çalıştığı fabrikanın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaşandı. Edinilen bilgiye göre çatı montajı yapan bir firmada çalışan 29 yaşındaki S. A., mesai arkadaşlarıyla birlikte OSB'deki bir fabrikanın çatısının montajını yapmaya gitti. Çatıya çıkan işçi, rüzgârın da etkisiyle dengesini kaybedip aşağı düştü. İşçinin düştüğünü gören çalışma arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan işçi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da çatıdan düşen işçi öldü
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