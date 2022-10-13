Şanlıurfa’da çekicinin çarptığı kadın öldü

Kaza Şanlıurfa- Diyarbakır yolu üzeri çevik kuvvet kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezinden Karaköprü istikametine seyir eden henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen çekici yolun karşısına geçmek isteyen Bedriye E.'ye (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Bedriye E. ağır yaralandı.



Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bedriye E. ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Bedriye E., burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bedriye. E.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı Sürücü polis tarafından gözaltına alındı.