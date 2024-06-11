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Giriş Tarihi: 11.6.2024 14:38 Son Güncelleme: 11.6.2024 14:40

Şanlıurfa’da çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı

Şanlıurfa’da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında arama kararı bulunan 13 kişi yakalandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 16 bin 13 şahıs, 2 bin 988 araç ve 351 motosiklet kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 13 şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 111,08 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimlerde 26 araca trafik kurallarını ihlalden idari para cezası uygulanırken 1 hacizli yakalamalı araç ele geçirildi. Öte yandan 1 şahsa alkollü araç kullanmaktan adli işlem yapılırken 1 adet çalıntı motosiklet yakalandı.

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Şanlıurfa’da çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı
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