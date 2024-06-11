Şanlıurfa’da çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 16 bin 13 şahıs, 2 bin 988 araç ve 351 motosiklet kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 13 şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 111,08 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimlerde 26 araca trafik kurallarını ihlalden idari para cezası uygulanırken 1 hacizli yakalamalı araç ele geçirildi. Öte yandan 1 şahsa alkollü araç kullanmaktan adli işlem yapılırken 1 adet çalıntı motosiklet yakalandı.