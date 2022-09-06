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Giriş Tarihi: 6.9.2022 10:19 Son Güncelleme: 6.9.2022 13:52

Şanlıurfa'da çift, trafik kazasında hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da çift, trafik kazasında hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da Ahmet Erten (61) idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 5. kilometresinde durakta yolcu indiren İ.B'nin kullandığı belediye otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü ve eşi Şükran Erten (60) ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle otobüsü tamir edip olay yerinden çekmek için belediyeden ekip gönderildi.

Olay yerine giden ekipte yer alan tamircilerden Mehmet Ertem, kaza yapanların anne ve babası olduğunu kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiklerini öğrendi.

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Şanlıurfa'da çift, trafik kazasında hayatını kaybetti
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