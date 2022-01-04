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Giriş Tarihi: 4.1.2022 17:06 Son Güncelleme: 4.1.2022 18:05

Şanlıurfa'da çiftçilere müjde: 10 günlüğüne su verilecek

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da çiftçilere müjde: 10 günlüğüne su verilecek

Şanlıurfa Ziraat Oda Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu’nun DSİ Bölge Müdürü Mahmut Berber ile yapmış olduğu görüşme sonucunda ovaya 10 günlüğüne su verileceğini duyurdu.

Şanlıurfa Ziraat Oda Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu'nun DSİ Bölge Müdürü Mahmut Berber'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eyyüpoğlu şu ifadelere yer verdi; DSİ Bölge Müdürü Mahmut Berber ile yapmış olduğumuz görüşme sonucunda bugün itibarıyla 10 günlüğüne su ovaya bırakılacak. Çiftçilerimiz suyu israf etmesinler su mazottan daha kıymetli durumda. Bol kazançlar diliyorum.''dedi.

Şanlıurfa Ziraat Oda Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu'nun DSİ Bölge Müdürü Mahmut Berber'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eyyüpoğlu şu ifadelere yer verdi; DSİ Bölge Müdürü Mahmut Berber ile yapmış olduğumuz görüşme sonucunda bugün itibarıyla 10 günlüğüne su ovaya bırakılacak. Çiftçilerimiz suyu israf etmesinler su mazottan daha kıymetli durumda. Bol kazançlar diliyorum.'' dedi.

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Şanlıurfa'da çiftçilere müjde: 10 günlüğüne su verilecek
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