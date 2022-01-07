Şanlıurfa’da çıkan yangında, ev yanarak kül oldu

Yangın, Eyyübiye İlçesine bağlı Selçuklu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye İlçesinde bulunan mesken bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Evden dumanlar geldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu zaman kaybetmeden itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangının çıktığı eve gelen itfaiye ekipleri, durumu kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürmeyi başardı.

Maddi çapta hasarın meydana geldiği yangında herhangi bir yaralanma söz konusu olmazken, ekipler ise yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.