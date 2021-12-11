Şanlıurfa’da cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) dedektifleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu 03 Ocak 2017 tarihinde Siverek ilçesi Ortanca mahallesinde meydana gelen ateşli silahla kasten öldürme olayının firari şüphelisi olan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uzun süredir cinayet suçundan aranan N.G. isimli zanlının saklandığı Eyyübiye ilçesi Selçuklu mahallesinde evi tespit etti.
JASAT ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, zanlı saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.Gözaltına alınan N.G. cezaevine teslim edildi.