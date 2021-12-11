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Giriş Tarihi: 11.12.2021 11:13 Son Güncelleme: 11.12.2021 11:42

Şanlıurfa’da cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kasten öldürme olayının firari şüphelisi olan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) dedektifleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu 03 Ocak 2017 tarihinde Siverek ilçesi Ortanca mahallesinde meydana gelen ateşli silahla kasten öldürme olayının firari şüphelisi olan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uzun süredir cinayet suçundan aranan N.G. isimli zanlının saklandığı Eyyübiye ilçesi Selçuklu mahallesinde evi tespit etti.

JASAT ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, zanlı saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.Gözaltına alınan N.G. cezaevine teslim edildi.

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Şanlıurfa’da cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı
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