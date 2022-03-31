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Giriş Tarihi: 31.3.2022 10:11 Son Güncelleme: 31.3.2022 10:33

Şanlıurfa'da cinayet zanlısı tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da cinayet zanlısı tutuklandı

Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan cinayet zanlısı tutuklandı.

Şanlıurfa- Viranşehir karayolu üzerinde 12 Ekim 2021 tarihinde bir otomobile seyir halindeki başka bir araçtan ateş açılmış, saldırıda Bedih Z. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu İbrahim Z. ise ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Şanlıurfa Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bahri U.'nun cinayetin zanlısı olduğunu belirledi. Zanlıyı yakalamak için 6 ay boyunca çalışmalarını aralıksız yürüten ekipler, saklanabileceği birçok adrese operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmada şahsın Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Abdurrahman Dede Mahallesinde farklı kimlikle gece bekçiliği yaptığı ve bu şekilde kalabalıktan uzak kalmaya çalıştığı belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı bekçi kulübesinde yakaladı. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, jandarma karakoluna götürüldü. Burada verdiği ifadeden sonra adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine konuldu. Bu olayla ilgili daha önce 2 kişi tutuklanmıştı

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Şanlıurfa'da cinayet zanlısı tutuklandı
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