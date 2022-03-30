Şanlıurfa’da cinayet zanlısı yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) cinayet zanlısının yakalanması için çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda B.U. adlı zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen şüpheli, buradaki sağlık rapor alındıktan sonra Jandarma komutanlığına götürüldü.

Olay, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda yaklaşık 6 ay önce meydana gelmişti. İ.Z. otomobiliyle seyir halindeyken yolu kesilmişti. Gerçekleştirilen silahlı saldırıda İ.Z. yaralanırken, araçta bulunan babası B.Z. ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili daha önce de 2 kişi gözaltına alınmıştı.