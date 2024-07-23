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Giriş Tarihi: 23.7.2024 16:13 Son Güncelleme: 23.7.2024 16:24

Şanlıurfa’da çoban kadının cesedi sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde DSİ'ye ait sulama kanalından bir kadın cesedi bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da çoban kadının cesedi sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi kırsal Köprülük Mahallesi'nin yakınlarından geçen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) ait sulama kanalında ceset görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve su altı polis ekibi, cesedi sudan çıkarmak için çalışma başlattı.Kanala giren su altı polis ekibi, bir kadına ait olduğu belirlenen cesedi sudan çıkardı.

ÇOBAN KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan incelmede sudan çıkarılan cesedin Köprülük Mahallesinde ikamet eden Rahime Demirağı'na (39) olduğu, kadının bugün sabah saat 07:00 sıralarında koyunları otlatmak için evden çıktığı, bir daha kendisinden haber alınamadığı ihbarı alındığı öğrenildi.

Daha sonra yapılan aramalar sonucunda kadının terliklerinin ve sopasının kanalın kenarında bulunduğu, bunun üzerine aramalar çalışmaları başlatıldı. Sudan çıkarılan kadının cesedi otopsi yapılmak üzerine adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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Şanlıurfa’da çoban kadının cesedi sulama kanalında bulundu
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