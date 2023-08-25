Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da çocuğun ahıra zincirlenip darp edilmesiyle ilgili baba ve amca tutuklandı
Giriş Tarihi: 25.8.2023 11:53 Son Güncelleme: 25.8.2023 13:03

Şanlıurfa'da çocuğun ahıra zincirlenip darp edilmesiyle ilgili baba ve amca tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 15 yaşındaki çocuğa, babası ve amcası tarafından ahırda zincirle bağlanıp 2 gün boyunca işkence edildiği ileri sürüldü. Ahırda zincirle bağlanan çocuğun kemerle darp edildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu belirtilen baba ile diğer zanlıların ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Daha sonra görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine şüpheliler baba ve amca tekrar jandarma tarafından gözaltına alınarak tutuklanıp cezaevine konuldular.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da çocuğun ahıra zincirlenip darp edilmesiyle ilgili baba ve amca tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar Mahallesinde M Ş., babası ve amcası tarafından işkenceye maruz kaldı. M.Ş., işkence videolarını annesi Z.Ş.'ye gönderdi. Ailenin şikâyetçi olması üzerine jandarma operasyon düzenleyerek işkence mağduru çocuğu zincire vurulduğu ahırdan kurtardı. Hastaneye götürülerek tedavi altına alınan çocuğun vücudunun büyük bölümünde darp ve yara izlerinin bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili M.Ş'in (15)babası İ.Ş, amcası M.Ş ve ağabeyi A.Ş.'yi gözaltına aldı.

M.Ş. ifadesinde babası ve amcasının eline silah verip dayısını vurmasını istediğini söyledi. Bunu kabul etmeyip evden kaçtığını anlatan M.Ş., "Babamla amcamın dayılarıma karşı bir husumeti vardı. Bu yüzden babam ve amcam İ.Ş. ve M.Ş., ben ve abimin eline silah verdi, gidin dayılarınızı vurun falan. Ben de yapmadım. Bu yüzden bana tamam dedi, sen köye gideceksin sen iyi icraat ettin. Ben de eve gitmedim, evden kaçtım. Ben de Nizip'e gittim, otelde 3 gün yattım. 3 günden sonra Birecik'e arkadaşımın yanına geldim. Onlar da bana pusu mu kurmuşlardı, bilmiyorum. Beni orada gördüler ve kovaladılar. İlk kovalamada beni yakalayamadılar. Sonra yine gördüler. İkincisinde beni arada yakaladılar. Arabayla bana çarptılar, ben duvara çarptım. Bu nedenle kaçamadım. Amcam M Ş., beni döve döve kaldırıp arabaya götürdü. Orada beni bir eve götürdüler. Zaten ilk orada burnumu kırmıştı. Orada beni vurdu, burada daha rahat vuramayız dedi. Hem babası buna söz vermişti, zincire bağlayacak hem de biz buna rahat vuramayız, köye götürelim dedi" ifadelerini kullandı.

BABA VE AMCA TUTUKLANDI

Jandarma tarafından tekrar gözaltına alınan Baba İ.Ş. ile amca M.Ş., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarda yapılan işlemlerin ardından şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Şanlıurfa'da çocuğun ahıra zincirlenip darp edilmesiyle ilgili baba ve amca tutuklandı
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