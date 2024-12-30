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Giriş Tarihi: 30.12.2024 13:46 Son Güncelleme: 30.12.2024 13:50

Şanlıurfa'da çocuk çöp aracının altında kalarak hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kazada, 7 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk, çöp aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da çocuk çöp aracının altında kalarak hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüpkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 7 yaşlarındaki çocuk, çöp aracının hareket ettiği sırada aracın altında kaldı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük çocuk burada Doktorların tüm müdahalesine rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, çöp aracının sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındı. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da çocuk çöp aracının altında kalarak hayatını kaybetti
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