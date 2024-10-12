Şanlıurfa’da çocuk tüfekle oynarken kuzenini öldürdü

Olay, Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine bağlı Tatlıca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Can Y.(16) ikamet evin bahçesinde av tüfeğiyle oynamaya başladı. Av Tüfeği Yusuf Can Y.'nin elindeyken kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun bu sırada yanında bulunan kuzeni Yusuf A.(14)'nın başına isabet etti.

Olayı gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yusuf A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yusuf A.'nın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Jandarma ekipleri Yusuf Can Y. ise gözaltına alındı.