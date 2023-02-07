Şanlıurfa’da çöken 6 binada enkaz çalışmaları sürüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binada, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İpekyol Caddesi'ndeki Osman Ağan Apartmanı enkazında yakınları olanlar çalışmaları umutla takip ediyor. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Şanlıurfa'da çöken 6 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor arama ve kurtarma çalışmalarına 8 bin personel katılıyor.

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