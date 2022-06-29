Şanlıurfa’da darp edilen doktor konuştu: Biz halkımızın düşmanı değiliz

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hasta yakınlarıyla tartışma yaşayan Doktor Şeyhmus Baraj, 5-6 kişilik grup tarafından tekme-tokat darp edilmişti. Doktor Baraj, ülke gündeminde yer edinen olayı anlattı. Tıp merkezinde akşam nöbetindeyken 5- 6 kişi tarafından kendisine linç girişiminde bulunduğunu belirten Baraj, şunları söyledi: Linç girişimi yaklaşık 3-4 dakika sürdü. Bu linç girişimi, benim tuvalete sığınmamla, bilincimi kaybetmemle son buldu. Muhtemelen saldırganlar o esnada insafa geldiler ve öyle gittiler. Yoksa ayıran da olmadı."





Olayın devamında devlet hastanesine giderek darp raporu aldığını ve şikayetçi olduğunu belirten Baraj, "Polis ekipleri intikal ettikten sonra kamera görüntülerinden teşhis edildi ve 3 şahıs gözaltına alındı. Sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildiler. Ben o süreçte Viranşehir'deydim. Kararın çıkmasını bekliyordum. Birkaç saat sonra saldırganların tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Ben bu haberi duyunca linç girişimden daha büyük bir travma yaşadım" dedi.

Saldırganların serbest bırakılması üzerine psikolojisinin daha da bozulduğunu kaydeden doktor Şeyhmus Baraj, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Serbest bırakıldıklarını duyunca bunun üzerine ben de adliyeye gittim. Sağlıktaki şiddetle ilgili Sağlık Bakanlığı yasayı geçirdi Meclis'ten. Bu yasa geçmese bile yaşadıklarımdan dolayı tutuklu olarak yargılanmaları lazımdı. Polis ekipleri beni adliyeye giremeyeceğimi, yarın gelmemi söylediler ve ben de umudumu yitirip o anda diplomamı yırttım. Açıkçası diplomamı yırttığımdan hekimlik yapmayı tekrar düşünmüyorum. Olayın akabinde diplomamın parçalarını yerden toplayıp babam sosyal meydandan bir twit attı. Ve gündem oldu."





Sosyal medyada saldırının gündeme oturmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gece saat 02.00'de kendisini arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu ifade eden Baraj, "Bakan bey beni aradı geçmiş olsun dileklerini iletti ve bu olayın takipçisi olacağını söyledi. Saldırganların neden serbest bırakıldıklarının kendisinin de anlamadığını, bunun bir katalog suçu olduğunu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile şahsi olarak görüştüklerini, bu problemin çözüme kavuşması için uğraştığını aktardı. Bakanın twiti üzerine şahıslar bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu konuda Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanı demek tıp camiasının sağlık camiasının en üst kademesidir. Viranşehir'de bir tıp merkezinin acil merkezinde bir doktor darp edildiği için hukukun işlemesi sağlık bakanının atacağı twite kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının kanayan yarasının şiddet olduğunu vurgulayan doktor Baraj şunları söyledi: "Şu anda benim tek sıkıntım doktorların ve sağlık çalışanlarının birden fazla problemi olabilir ama en çok kanayan yaramız da sağlıkta şiddettir. Bunun sebebi de halkın doktorlara gösterdiği tepkidir. Halk şunun bilincinde olmalıdır. Maddi manevi huzursuzluk içinde olan hekimlerin çoğu mesleğine aşık olduğu için bırakmıyor. Ama halkın bunun anlaması lazım, düşmanları değiliz, onlar bizim düşmanımız değil. Halkın da bunu anlaması lazım."