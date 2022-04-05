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Giriş Tarihi: 5.4.2022 13:58 Son Güncelleme: 5.4.2022 14:30

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmaların bir ayağı Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheliler Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporu sonrası sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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