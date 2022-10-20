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Giriş Tarihi: 20.10.2022 16:06 Son Güncelleme: 20.10.2022 16:33

Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Şanlıurfa’da 3 DEAŞ silahlı örgütü şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Terör ile mücadele konusunda taviz vermeyen Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonlar kapsamında Daire Başkanlığı, Şanlıurfa'da 3 DEAŞ silahlı örgütü şüphelisi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı resmi hesabından yapılan açıklamada; "Başkanlığımız koordinesinde silahlı terör örgütlerinin faaliyetinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda; Bursa ilinde 7 şahıs, Diyarbakır ilinde 2 şahıs, Düze ilinde 2 şahıs, Gaziantep ilinde 5 şahıs, Kars ilinde 1 şahıs, Kocaeli ilinde 1 şahıs, Şanlıurfa ilinde 3 şahıs ve Uşak ilinde 1 şahıs olmak üzere toplamda 22 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" diye bildirdi.

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Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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