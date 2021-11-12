Şanlıurfa’da DEAŞ ve Elkaide/HAD operasyonu: 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, MİT Bölge Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve Elkaide/HAD silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Suriye sınırındaki Akçakale ilçesi ile Şanlıurfa merkezde düzenlenen eşzamanlı operasyonda Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde sözde sorumlu, savaşçı ve güvenlik ofisinde görev alarak faaliyet gösterdikleri belirlenen 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen, DEAŞ terör örgütü üye olma suçundan işlem yapılan (2) şahıs Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken diğer 3 şahıs ise EL KAİDE/HAD terör örgütü üye olma tutuklanarak Hilvan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.