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Giriş Tarihi: 6.2.2023 12:53

Şanlıurfa'da deprem: 8 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde, tüm şehirlerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da 9-10 yaşlarındaki bir kız çocuğu ekiplerce 8 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı.

İHA
Şanlıurfa’da deprem: 8 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Bölgedeki arama kurtarma ekiplerinin yanısıra Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerden de deprem bölgesine kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve Beşir Derneği kurtarma ekipleri Şanlıurfa'da enkaz arasından 8 saat sonra bir kız çocuğunu canlı olarak çıkardı.
Uzmanlar enkaz altında zamanla yarışın önemli olduğuna dikkat çekerken, enkaz altından canlı çıkarılan her bir kişi ekiplerin ve vatandaşların moralini yükseltiyor.

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Şanlıurfa'da deprem: 8 saat sonra enkazdan çıkarıldı
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