Şanlıurfa’da depremzedeler için konteyner kent hazır

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Haliliye İlçesi'nde yapımı devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen Depremzedelere yönelik 517 konteyner kurulumun yapıldığı "Şair Nabi Konteyner Kent" alanında incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Haliliye İlçe Kaymakamı Serap Çetin, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin hazır bulunduğu inceleme ziyareti sırasında, "Şair Nabi Konteyner Kent"in yapımını üstelenen yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların geldiği aşama hakkında bilgi aldı ve çeşitli talimatlar verdi.

Haliliye İlçe Kaymakamı Serap Çetin ve İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Firma yetkililerinin verdikleri bilgileri dikkatle dinleyen ve önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen konteyner kent çalışmasının bir an önce hazır hale gelmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini isteyen Vali Ayhan, "Devletimiz, şefkat elini bu zorlu süreç boyunca halkımızın yanında hissettirmiştir. Bizler de devletin temsilcileri olarak, halkımızın her ihtiyacında onların yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.