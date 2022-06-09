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Giriş Tarihi: 9.6.2022 09:09 Son Güncelleme: 9.6.2022 09:17

Şanlıurfa'da dev uyuşturucu operasyonu: 29 adrese eş zamanlı baskın

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da dev uyuşturucu operasyonu: 29 adrese eş zamanlı baskın

Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik 300 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay fiziki ve teknik olarak takip ettiği şüphelilerin yakalanması için şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekatçıların zırhlı araçlarla destek verdiği 300 polisin katılımıyla yapılan operasyonda ekipler, şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi. Bazı kapıların koçbaşı ile kırılarak girdiği evlerde dedektör köpekler kullanılarak arama yapıldı.

Yapılan aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken 28 şüpheli gözaltına alındı.

28 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Şanlıurfa'da dev uyuşturucu operasyonu: 29 adrese eş zamanlı baskın
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