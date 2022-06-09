Şanlıurfa’da dev uyuşturucu operasyonu: 29 adrese eş zamanlı baskın

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay fiziki ve teknik olarak takip ettiği şüphelilerin yakalanması için şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.