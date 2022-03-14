Şanlıurfa’da devrilen tır alev topuna döndü: 3 kişi yaralandı

Kaza, Kızıltepe- Viranşehir karayolunda eski sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen karton yüklü tır, kontrolden çıkarak kavşakta devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla tırdan çıkarılırken, patlama yaşanan tır bir anda alev topuna döndü.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, sağlık ekiplerince ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis bölgede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.