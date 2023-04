Şanlıurfa’da diyabetli çocuklara ve gençlere glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı

Siverek ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerince hasta çocuk ve gençlerin ailelerine cihazlar dağıtıldı, üretici firma yetkilisi tarafından da kullanımı öğretildi.

Firma yetkilisi Selahattin Bozkurt, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik cihaz dağıtımına temmuzda başlandığını anımsatarak, deprem bölgesinden başvuru yapanlara da ulaştırıldığını aktardı.

Cihaz sayesinde, parmaktan kan alarak ölçüm yapma döneminin bittiğine dikkati çeken Bozkurt, kola takılan ve cep telefonuna okutulan sensör sayesinde 24 saat aralıksız ölçüm yapılabildiğini, böylece çocukların, gençlerin acıdan kurtulduğunu vurguladı.

Bozkurt, ailelerin 2 yıl boyunca sensör maliyetinden kurtulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, 1 yıldır bunun hazırlığı içerisindeydi, sonuca ulaştırdı ve bugün dağıtımını yapıyoruz. Her sensörün süresi 14 gün, ikinci sensörü taktığında süre 28 güne çıkıyor. Ailelerimiz, 28'inci gün dolduğunda her ay kimlik ile vakfa giderek, sensörlere ulaşabilecekler. Bu işlemler 2 yıl boyunca devam edecek. Türkiye genelinde ilk etapta 6 bin adet ile başlandı, şu an sayı 7 bine ulaştı. Süreç devam ediyor ve rakamın 12-13 bine çıkacağı tahmin ediliyor."

Yaklaşık 17 yıl önce Tip-1 diyabet tanısı konulan Zeynep Kaçar, 3 yaşından bu yana ölçüm için sürekli parmaklarını delmek durumunda kaldığını, bu nedenle de canının acıdığını anlattı.

Glikoz ölçüm cihazı sayesinde artık acı hissetmeyeceğini dile getiren Kaçar, "Çünkü normal şartlarda gece saat 3'lerde bile ölçüm yaptığım için uykumdan uyanıyordum. Hem ben hem kardeşim çok zorlanıyorduk. Kendim için olmasa da kardeşim için daha çok seviniyorum çünkü yaşı daha çok küçük. Ölçüm yaparken canı daha çok yanıyordu. Ölçüm cihazları için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Tip-1 diyabet hastası üç çocuğunun tedavisi için yıllardır hastanelere gittiklerini ifade eden Nuriye Serkendiz ise, "Sürekli bir endişe içerisindeydik, her şeyine dikkat etmek zorundayız. Sürekli iğne ile ölçüm yaptığım için çocuklarımın parmak uçlarında yer kalmadı. Cihazları bizlere ulaştıranlardan Allah razı olsun." diye konuştu.