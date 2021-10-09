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Giriş Tarihi: 9.10.2021 13:40 Son Güncelleme: 9.10.2021 14:46

Şanlıurfa’da doğalgaz borusu patladı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da doğalgaz borusu patladı

Şanlıurfa’da yeni adliye binası için yapılan çalışmalarda işçiler doğalgaz borsusunu patladı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi yeni adliye binası yanında meydana gelen olayda kepçe operatörünün kazı çalışması yaptığı esnada doğalgaz borusu patladı. Borunun patlamasıyla kokuyu fark eden çevredeki vatandaşlar olay yerinden uzaklaşarak durumu itfaiye, emniyet ve doğalgaz acil ekibine bildirdi.

Olayın haber verilmesi ile olay yerine itfaiye, doğalgaz ekibi ve emniyet ekibi sevk edildi. Ekipler yaşanacak olumsuzluklara karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Doğalgaz borusunun patladığı haberini alan Şanlıurfa Barosu avukatları, yaptığı seminere ara vererek baro çevresinden uzaklaştı. Onarım için kesilen doğalgazın ardından seminer kaldığı yerden devam etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da doğalgaz borusu patladı
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