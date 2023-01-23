Şanlıurfa’da dolandırıcılık operasyonu: 26 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini telefonda aradıkları kişilere kamu görevlisi olarak tanıtıp çeşitli suçlamalar yönelterek dolandırıcılık yapan 26 şüpheliyi tespit etti.

Ekiplerin 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa'da 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 53 bin 700 dolar, 210 bin 800 TL, 14 bilezik, 1 altın kolye, 6 gram altın, 1 yarım altın, 1 çeyrek altın, 10 bilgisayar, 79 cep telefonu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırıma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.