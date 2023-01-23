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Giriş Tarihi: 23.1.2023 10:51 Son Güncelleme: 23.1.2023 11:09

Şanlıurfa’da dolandırıcılık operasyonu: 26 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 5 ilde, telefonda kendilerini 'hakim', 'savcı' ve 'asker' olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yapılan operasyonla gözaltına alınan 26 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da dolandırıcılık operasyonu: 26 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini telefonda aradıkları kişilere kamu görevlisi olarak tanıtıp çeşitli suçlamalar yönelterek dolandırıcılık yapan 26 şüpheliyi tespit etti.

Ekiplerin 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa'da 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 53 bin 700 dolar, 210 bin 800 TL, 14 bilezik, 1 altın kolye, 6 gram altın, 1 yarım altın, 1 çeyrek altın, 10 bilgisayar, 79 cep telefonu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırıma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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Şanlıurfa’da dolandırıcılık operasyonu: 26 gözaltı
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