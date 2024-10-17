Şanlıurfa’da dorsenin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesi'nde, olay meydana geldi. İddialara göre, tıra dorseyi bağlamak isteyen Hüseyin Arkan (38), montaj yaptığı sırada aracın körüğünün patlaması nedeniyle tırla dorse arasında kaldı. TIR sürücüsünün dorsenin altında kaldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, TIR sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından kontroller sonucunda TIR sürücüsü H.E'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından TIR sürücüsünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlattı.