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Giriş Tarihi: 29.11.2021 13:40 Son Güncelleme: 29.11.2021 14:36

Şanlıurfa’da düğün magandalarına pankartlı tepki

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da düğün magandalarına pankartlı tepki

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir düğünde silah atılmaması için uyarı pankartı asıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Kara köyü muhtarı Abdullah Ateş, düğünlerde silah sıkılmasına karşı hazırlattığı pankartı köy girişine astı.

Türkiye'de istatistiklere yansımış vakalara göre maganda kurşunuyla düğün, sünnet, eğlence ve etkinliklerde silahla ateş edilmesi sonucu yılda 700 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen araştırmada, bu silahlardan çıkmış kurşunlarla bir başkasının hayatına mal olanların yüzde 87'sinin hapis cezası almadığı ve serbestçe dışarıda dolaştığı vurgulandı.

Şanlıurfa merkez ve kırsalında her yıl ise düğün magandaları birçok can alıyor. Kara köyü muhtarı Abdullah Ateş, üzerinde "Kara köyde silah sıkmak yasaktır" yazılı pankart hazırlattı. Hazırlattığı bu pankartı köy girişine astı. muhtar Ateş'in silah tepkisi köylülerden de büyük destek gördü.

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Şanlıurfa’da düğün magandalarına pankartlı tepki
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