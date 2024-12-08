Şanlıurfa’da düğünde maganda kurşunu can aldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Sakca Mahallesi'nde, olay meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi veya kişilerce düğünde havaya silahla ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler, 25 yaşındaki Orhan Alçiçek'nin başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi kaldırıldı. Hastanede Orhan Alçiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Orhan Alçiçek'in cenazesi Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinden sonra Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde toprağa verildi. Jandarma düğünde silahı ateşleyeni yakalamak için çalışma başlattı.