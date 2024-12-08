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Giriş Tarihi: 8.12.2024 16:41 Son Güncelleme: 8.12.2024 16:51

Şanlıurfa’da düğünde maganda kurşunu can aldı

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesindeki bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da düğünde maganda kurşunu can aldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Sakca Mahallesi'nde, olay meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi veya kişilerce düğünde havaya silahla ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler, 25 yaşındaki Orhan Alçiçek'nin başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi kaldırıldı. Hastanede Orhan Alçiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Orhan Alçiçek'in cenazesi Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinden sonra Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde toprağa verildi. Jandarma düğünde silahı ateşleyeni yakalamak için çalışma başlattı.

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Şanlıurfa’da düğünde maganda kurşunu can aldı
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