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Giriş Tarihi: 18.1.2024 13:39

Şanlıurfa’da düğünü basan üvey amca 3 kişiyi yaraladı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, üvey amcanın yeğeninin düğünü silahla bastığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Şanlıurfa’da düğünü basan üvey amca 3 kişiyi yaraladı
Olay, Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yaşandı. Sezai B. ile Medine Ş.'nin düğünü başladıktan yaklaşık 1 saat sonra F.B., iddiaya göre üvey ağabeyi ile yaşadığı miras kavgası nedeniyle yeğeninin düğününü bastı. Düğün salonunun kapısından içerideki konukların üzerine rastgele ateş açtığı iddia edilen şüpheli, 3 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. F.B. gözaltına alındı.

Yeğeninin düğününü basarak 3 kişiyi silahla yaralayan F.B.'nin rahat tavırlarıyla salona gelmesi ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa’da düğünü basan üvey amca 3 kişiyi yaraladı
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