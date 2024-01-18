Şanlıurfa’da düğünü basan üvey amca 3 kişiyi yaraladı

Olay, Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yaşandı. Sezai B. ile Medine Ş.'nin düğünü başladıktan yaklaşık 1 saat sonra F.B., iddiaya göre üvey ağabeyi ile yaşadığı miras kavgası nedeniyle yeğeninin düğününü bastı. Düğün salonunun kapısından içerideki konukların üzerine rastgele ateş açtığı iddia edilen şüpheli, 3 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. F.B. gözaltına alındı.Yeğeninin düğününü basarak 3 kişiyi silahla yaralayan F.B.'nin rahat tavırlarıyla salona gelmesi ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.