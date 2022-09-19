Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan küçük kız öldü
Giriş Tarihi: 19.9.2022 14:34 Son Güncelleme: 19.9.2022 14:39

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan küçük kız öldü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan küçük kız öldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Otluca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, elektrik ısıtıcından su almaya çalışan Büşra Ö'ye (4) elektrik çarptı.

Akımına kapıldığını gören aile durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Büşra Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Büşra Ö'nün cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen küçük kızın cesedi Otluca Mahallesi'nde defin edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan küçük kız öldü
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