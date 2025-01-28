Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Büyük Bardakçı Mahallesi Hatuniye mezrasında meydana geldi. Hatuniye mezrasında Halil Dalgın (55) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik akımına kapıldı. akıma kapıldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Halil Dalgın'a olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi aciline sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Halil Dalgın, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Halil Dalgın'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.