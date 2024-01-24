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Giriş Tarihi: 24.1.2024 22:33 Son Güncelleme: 24.1.2024 22:52

Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 29 yaşındaki kalıp ustası Mahsun K., inşaata çalıştığı esnada yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yaban Mahallesi, Yenice mezrasında meydana gelen olayda iddiaya göre, 29 yaşındaki Mahsun K., kalıp işi yaptığı inşaata giderek çalışmaya başladı. İnşaatın damına çıkarak kalıpları söken Mahsun K., o sırada üzerinden geçen elektrik hattının tellerinden dolayı akıma kapıldı. Mahsun K.'nin çalışma arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 29 yaşındaki kalıp ustası Mahsun K.'ye yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulansla Viranşehir Devlet hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Mahsun K. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti Mahsun K.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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